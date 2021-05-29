Первую очередь нового фармкомплекса ввели в эксплуатацию в ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первая очередь нового фармацевтического комплекса введена в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На этом этапе инвестиции в реализацию проекта составили более 1 млрд рублей, об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции - до 100 млн упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность - во втором квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили миллиард рублей. Также на предприятии будет создано 260 рабочих мест", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что на сегодня на площадке завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к установке технологического оборудования и проведению пусконаладочных работ.

"На первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тыс. кв. м. После второго этапа территория предприятия увеличится до 5,5 тыс. кв. м, а площадь "чистых комнат" составит 1,8 тыс. кв. м. В составе комплекса предусмотрен собственный R&D-центр и микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

Резидент столичной ОЭЗ совместно с партнерскими организациями планирует создавать социально значимые препараты, которые не производятся в России, включая лекарства для лечения онкологических заболеваний. Большая часть препаратов будет направляться в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, статус резидента технопарка позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. "Компании получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также к льготной ставке на прибыль. Освобождающиеся средства предприятия, локализованные в ОЭЗ "Технополис "Москва", инвестируют в развитие производства", - уточнил он.