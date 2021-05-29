День защиты детей отпразднуют на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Праздничная программа в честь Дня защиты детей 1 июня пройдет на ВДНХ в Москве. Мероприятия рассчитаны на детей разных возрастов, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

Музейные площадки и резиденты ВДНХ сделают этот праздничный день действительно насыщенным. "Робостанция", Музей кукол, "Городская ферма" - каждый готовит что-то свое. А в Музее ВДНХ, центрах "Космонавтика и авиация" и "Слово", помимо специальной программы, будет свободный вход для посетителей до 18 лет", - привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Все очные мероприятия на ВДНХ будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных мер. Посетителям нужно будет придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

В 11:00 и 15:00 в центре "Космонавтика и авиация" для детей дошкольного возраста (от пяти до семи лет) проведут игровую экскурсию-квест. Им предстоит отправиться в космическое путешествие, узнать много нового о космических кораблях, полете Юрия Гагарина, планетах Солнечной системы. В 13:00 и 17:00 ребята постарше (от семи до 10 лет) тоже примут участие в экскурсии-квесте, их зачислят в "Школу юных космонавтов". Каждый получит карту с маршрутом и будет выполнять задания вместе с экскурсоводом. Дети узнают, каким должен быть настоящий космонавт, познакомятся с устройством ракеты и станут дизайнерами космического скафандра. Экскурсии бесплатные, необходимо пройти регистрацию.

"Центр славянской письменности "Слово" приглашает детей от шести лет в 12:00, 15:00 и 18:00 на увлекательную экскурсию "Легенда Новгорода: мальчик Онфим", посвященную жившему в XIII веке маленькому автору берестяных грамот и рисунков. Гостям центра расскажут, как юный новгородец стал символом древнерусской грамотности и чему учили в то время. Участие бесплатное, по регистрации", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 перед павильоном №57 пройдут мастер-классы по рисованию в технологии VR. Маленькие посетители выставки смогут почувствовать себя настоящими художниками и создадут трехмерные картины. Для участия необходимо также зарегистрироваться.