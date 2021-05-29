В Москве началась реконструкция Симоновской набережной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Реконструкция Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца началась в Москве, в субботу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мы приступаем к реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до ТТК. Всего предстоит построить и реконструировать более 1 км дорог, построить подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, а также реконструировать инженерные коммуникации", - приводятся слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Первый этап работ включает создание улично-дорожной сети от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по улице Восточная. "Работы первого этапа должны быть выполнены в течение 10 месяцев", - уточнил заммэра.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, проектом предусмотрена реконструкция участка Симоновской набережной протяженностью 774 м с устройством остановок общественного транспорта с заездными карманами, павильонами ожидания и навигационными пилонами.

"Также запланировано строительство проектируемого проезда 1076 протяженностью 104 м, двухполосных съездов с проектируемого проезда 1076 на Симоновскую набережную в сторону ТТК и в сторону центра, строительство подземного пешеходного перехода, оборудованного двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами", - сказал Загрутдинов.