В Москве с начала года за счет инвесторов построили 13 социальных объектов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. С начала года в столице запустили в эксплуатацию 13 новых социальных объектов, возведенных за счет средств инвесторов, сообщили на сайте мэра Москвы.

"В этом году за частные средства возвели семь детских садов (на 225 мест в районе Южное Бутово, на 205 мест районе Соколиная Гора, на 150 мест в Пресненском районе, на 90 мест в районе Бутырский, на 150 мест в поселении Первомайское, на 75 мест в районе Филевский Парк, на 140 мест в районе Люблино)", - говорится в субботнем сообщении.

Кроме этого, в районе Гольяново появился образовательный комплекс с детским садом на 175 мест и школой на 400 мест, еще одна школа на 300 мест построена в Крылатском. Также инвесторы возвели четыре спортивных объекта в Крюково, районах Преображенское, Покровское-Стрешнево и в Даниловском районе столицы.

"Сегодня у нас 75% районов города обеспечено необходимыми социальными объектами в шаговой доступности от жилья. По этому показателю Москва опережает Лондон и Нью-Йорк. С 2011 года в Москве построено более 420 зданий образовательных учреждений, при этом порядка 38% объектов образования возведено за счет инвесторов. В ближайшие три года в городе будет построено еще более 70 новых зданий школ и детских садов за счет средств внебюджетных источников", - отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.