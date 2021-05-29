Движение поездов по IV главному пути началось на центральном участке МЦД-2 и МЦД-4

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение по IV главному пути открылось на центральном участке МЦД-2 и будущего МЦД-4, заработала новая платформа на станции Каланчевская. Первый поезд МЦД-2 № 7562 совершил рейс из Подольска в Нахабино по новой железнодорожной инфраструктуре, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 21:15 поезд МЦД-2 открыл движение по новому IV главному пути на центральном участке МЦД-2 и будущего МЦД-4 Курский вокзал - Каланчевская, пролегающему по новому Каланчевскому путепроводу. Плавность и бесшумность хода обеспечивают бесстыковые пути, уложенные на виброизолирующие маты на протяжении всего участка. На Каланчевской поезд сделал остановку для посадки и высадки пассажиров у новой платформы, оборудованной современным светодиодным освещением, навесом от осадков и новой навигацией", - сообщили в пресс-службе.

Реконструкция центрального участка от Курского вокзала до станции Каланчевская, расположенного на территории с плотной городской застройкой, началась в 2019 году. За прошедшее время инженеры перенесли городские коммуникации, реконструировали два автодорожных путепровода на улицах Старая и Новая Басманная, пешеходный мост в Хомутовском тупике, а также автодорожный путепровод на улице Казакова; также было построено более 2 км подпорных железобетонных стен, которые в том числе снижают уровень шума от поездов.

Кроме того, в окна в квартирах близлежащих домов устанавливают шумозащитные стекла. После завершения реконструкции будут установлены еще и шумозащитные экраны вдоль путей, что позволит создать комфортные условия для проживания в непосредственной близости от железной дороги. Для укладки дополнительного IV главного пути были возведены первые 3 однопутных арочных пролетных строения на Каланчевском путепроводе, который будет состоять из 9 арок, в том числе 3 двухпутных и 6 однопутных. В настоящее время завершается сборка самой крупной двухпутной арки путепровода для II и III главных путей.

До конца июня движение поездов на участке будет идти по двум путям - I существующему и IV новому пути. После открытия реверсивного движения по IV пути продолжится реконструкция станции, где возводится подэстакадный вестибюль, строительство второй новой платформы, установка 6 пролетных строений путепровода и путевое развитие участка.

Завершить реконструкцию планируется в 2023 году.