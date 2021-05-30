С начала года московские приставы взыскали с алиментщиков 403 млн рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московские судебные приставы за первые четыре месяца 2021 года взыскали с должников по алиментам 403 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве в преддверии акции "Судебные приставы - детям" к отмечаемому 1 июня Дню защиты детей.

"В результате применения мер принудительного исполнения, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за четыре месяца 2021 года с должников по алиментам взыскано свыше 403 млн рублей", - сообщили в ГУ ФССП.

Всего в Москве на 1 мая насчитывалось более 26 тыс. должников по алиментам. К алиментщикам применяют весь комплекс мер принудительного исполнения.

"Наиболее частая мера - ограничение в праве выезда за пределы РФ. На 1 мая действовало почти 16 тыс.постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну. В рамках более 6 тыс. производств безответственные родители ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами (права управления автомобилем)", - сообщили в ГУ ФССП.

В отношении уклоняющихся от исполнения обязательств перед детьми алиментщиков приставами за первые четыре месяца года заведено 641 разыскное дело, по 332 делам должники были найдены.