Больше 26 тыс. пассажиров воспользовались транспортом с причалов Северного речного вокзала

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 26 тыс. человек воспользовались речным транспортом с причалов Северного речного вокзала в Москве за месяц с момента открытия летней навигации. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Больше 26 тыс. пассажиров отправились с причалов Северного речного вокзала. Всего месяц назад мы открыли летнюю речную навигацию именно здесь - рады, что порт пяти морей становится местом начала ваших путешествий", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, Северный речной вокзал - важнейший транспортный и социальный объект столицы. Он был торжественно открыт в прошлом году ко дню города.

"Практически 30 лет территория вокзала увядала - к счастью, мэр Москвы попросил передать его в собственность города. За короткий срок нам удалось полностью отреставрировать здание вокзала, обновить набережную, причалы и парк. Теперь отсюда ежедневно отправляются и прибывают более 24 судов с маршрутами по многим городам России, - сказал Ликсутов.