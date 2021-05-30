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Москвич погасил долги по алиментам на 6 млн рублей после запрета выезда из страны

Приставы арестовали имущество должника

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Москвич выплатил долг по алиментам на сумму 6 млн рублей, после того, как его ограничили в выезде за рубеж. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

В сообщении указано, что по решению суда 35-летний мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от всех видов заработка и иных доходов на содержание своих детей. Но алименты он не платил, а общая сумма задолженности составила более 6 млн рублей. Судебные приставы арестовали имущество должника, в том числе наложили арест на его банковские счета, ограничили его в праве на выезд за пределы страны.

"Должник, совершающий рабочие поездки за пределы Российской Федерации, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", - говорится в сообщении на сайте ГУ ФССП.

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