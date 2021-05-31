Предприятия Москвы поставили продукцию в 151 страну за три месяца 2021 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московская продукция была поставлена в 151 страну за три месяца 2021 года. Чаще всего зарубежные партнеры приобретали шоколадные изделия, детское питание и промышленные товары, среди которых измерительные и контрольные приборы, радиолокационная и телекоммуникационная аппаратура и другие устройства, об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В I квартале 2021 года московская продукция была продана в 151 страну на сумму $19,29 млрд в сопоставимых ценах 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, наиболее популярными промышленными товарами стали неоптические измерительные и контрольные приборы, радиолокационная аппаратура, низковольтные электрораспределительные устройства, части телекоммуникационной аппаратуры.

Несырьевую неэнергетическую продукцию чаще всего приобретали Белоруссия, Китай, Великобритания, Казахстан и Соединенные Штаты Америки.

"По данным аналитиков центра "Моспром", главной товарной группой несырьевого неэнергетического экспорта по итогам I квартала 2021 года стали неоптические измерительные и контрольные приборы, которые экспортировали на сумму в $4,46 млрд. Основным импортером таких товаров стала Республика Беларусь. Кроме того, среди наиболее востребованных за рубежом московских товаров радиолокационная аппаратура, ее экспортировали на сумму $151,35 млн, низковольтные электрораспределительные устройства - $64,57 млн, части телекоммуникационной аппаратуры на сумму $44,38 млн. Все эти показатели приведены в сопоставимых ценах 2020 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.