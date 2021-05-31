Более 40 мероприятий проведут в Москве в честь Дня защиты детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тематическую программу в честь Дня защиты детей подготовили культурные учреждения Москвы. Всего пройдет более 40 мероприятий, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Все очные мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных мер. Посетителям нужно придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

"Лианозовский парк организует для детей творческий мастер-класс в онлайн-формате. Участники познакомятся с живописными техниками, лепкой и рукоделием. Занятие пройдет 1 июня в 14:00 в аккаунте парка в Instagram. Также 1 июня в 12:00 возле "Дерева сказок "Московского зоопарка начнется программа мастер-классов: лепка, рисование, оригами и многое другое", - говорится в сообщении.

В День защиты детей парк "Северное Тушино" вместе с киностудией "Союзмультфильм" проведет онлайн-викторину, посвященную любимым анимационным картинам. В 12:00 на страничке парка в Instagram разыграют билет в мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, а в группе "ВКонтакте" - билет на занятие в детском центре "Союзмультфильма". Также в этот день в парке пройдут показы мультфильмов: "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "Карлсон вернулся" и "Тайна третьей планеты". Начало в 17:00 в павильоне "Клуб развития и творчества".

"В библиотеке № 8 им. А. П. Чехова в 19:00 состоится творческая встреча с молодыми детскими писателями Анной Харлановой и Викторией Татур. Мероприятие - для детей от 12 лет", - говорится в сообщении.