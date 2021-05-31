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В Москве задержали мужчину, который ранил ножом консьержа и напал на полицейского

В ближайшее время следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и избрать меру пресечения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве мужчину, ранившего ножом консьержа и напавшего на полицейского. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), а также двух эпизодов ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый 2001 года рождения задержан", - сказала Иванова. По ее словам, в ближайшее время следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и избрать меру пресечения.

По данным следствия, вечером 26 мая мужчина в подъезде жилого дома по улице Верхние Поля умышленно нанес женщине-консьержу несколько ножевых ранений в руку, а также ударил кулаком в лицо, высказывая при этом угрозы убийством. "После чего, выйдя на улицу, напал на мужчину у соседнего дома и начал его душить, также высказывая угрозы убийством. В дальнейшем мужчина ударил в лицо сотрудника полиции, прибывшего по вызову очевидцев", - сообщила Иванова.

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