Мемориальную доску композитору Аркадию Островскому откроют в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мемориальная доска автору песен "Пусть всегда будет солнце" и "Спят усталые игрушки", композитору Аркадию Островскому будет открыта 1 июня на здании Дома композиторов в Газетном переулке в Москве. Об этом сообщила ТАСС в понедельник генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

"Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся композитору Аркадию Ильичу Островскому на здании Дома композиторов состоится в День защиты детей, 1 июня", - сообщила собеседница агентства.

Авторами мемориальной доски выступили скульптор Андрей Забалуев и архитектор Михаил Корси. Они изобразили Островского за роялем и сделали отсылки к одной из самых знаменитых его песен: доска круглой формы и содержит нотную строку "Пусть всегда будет солнце!". Надпись сообщает: "Композитор жил и работал в этом доме с 1956 по 1967 год".

Церемонию проведут Союз композиторов России при участии Российского музыкального союза, Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, Российского еврейского конгресса, Трансконтинентальной медиакомпании и при поддержке структур правительства Москвы.

Аркадий Островский (1914-1967) - советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Его песню "Пусть всегда будет солнце" поют несколько поколений, а колыбельная "Спят усталые игрушки" более полувека каждый вечер звучит в телепередаче "Спокойной ночи малыши". Также славу маэстро принесли песенный цикл "А у нас во дворе", музыка к фильмам "Девушка с гитарой", "Приятного аппетита" и другие сочинения.