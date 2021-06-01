Учреждения культуры Москвы проведут концерты и мастер-классы в День защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московские музеи и театры организуют специальную программу в Международный день защиты детей. Посетителей ждут концерты и спектакли, экскурсии и мастер-классы, а также открытие нового парка.

Новое пространство - Образцовпарк - откроется на территории Театра кукол им. Сергея Образцова. "В преддверии юбилейных дат - 120-летия со дня рождения С. В. Образцова и 90-летия театра - идею основателя театра планируется воплотить в жизнь - сделать парк доступным для москвичей и гостей столицы, превратив в одну из привлекательных и востребованных площадок в центре Москвы", - сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостей открытия ожидает специальная программа. Состоятся интерактивное театрализованное представление "Прогулка с Андерсеном" в постановке режиссера-хореографа Елены Порошиной, театрализованный променад "Тысяча и одна ночь", а также благотворительный показ спектакля "Маугли" для Российского детского фонда.

Ко Дню защиты детей Исторический музей организует бесплатный вход детям до 17 лет. Для юных гостей пройдут мастер-классы, на которых дети смогут попробовать себя в роли древнего писца, научиться вязать морские узлы или отпечатать гравюру на печатном станке и раскрасить узоры со стен музея.

Экскурсии для детей пройдут в главном здании, Покровском соборе, Палатах бояр Романовых и в Музее Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсий смогут прогуляться по памятным местам Красной площади, узнать о правителях России XVIII века, о повседневной жизни царственных особ XVI-XVII веков, о том, как в древности люди научились обжигать глиняные предметы и о многом другом.

Концерт и мастер-классы в Музее Победы

Бесплатные концерты, мастер-классы, спектакль и кинопоказ запланированы в День защиты детей в Музее Победы. Преподаватели и студенты колледжа дизайна и декоративного искусства при МГХПА им. С. Г. Строганова проведут мастер-классы "Мы - за мир!", на которых участники научатся рисовать символы мира - оливковую ветвь, голубя, солнце, журавлей. Наиболее активные участники получат книги, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Также посетителей музея ждет концерт духового оркестра института "Академия имени Маймонида" РГУ им. А. Н. Косыгина. Мероприятие пройдет в рамках открытого Фестиваля детско-юношеского творчества "Журавли Победы". Кроме того, детская театрально-музыкальная студия национального искусства "Карнавальная мозаика" покажет спектакль "И вот он… Бежин луг" по мотивам произведения Ивана Тургенева. Также на онлайн-ресурсах учреждения пройдет концертная программа "Журавли Победы", выступят студия танцев "Шаги" и творческий коллектив Москвы "Музыкальная дорожка".