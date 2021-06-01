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Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве 1 июня

Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

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