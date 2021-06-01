В детских технопарках Москвы начинаются летние курсы и образовательные смены

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Десять детских технопарков Москвы приглашают школьников на курсы и образовательные смены во время летних каникул. Для юных горожан подготовили программы, посвященные робототехнике, программированию, геоинформатике, 3D-проектированию и промышленному дизайну, сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства столицы.

"На каникулах у ребят много свободного времени, и они с двойной энергией берутся за интересные для себя направления. Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более семи тыс. слушателей. Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств", - отметила вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Как говорится в сообщении, детский технопарк "Мосгормаш" приглашает на интенсивные четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Они предназначены для школьников от 14 лет. Занятия будут проходить еженедельно до 27 августа. В детском технопарке "Москва" школьникам также предлагают пройти несколько экспресс-курсов. Занятия в рамках направления "Наномир" помогут сформировать представление о нанотехнологиях, на другом курсе можно будет узнать все о промышленном дизайне.

Летнюю программу подготовили и другие детские технопарки. Так, "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана" проведет по четыре смены для школьников первых - четвертых и пятых - восьмых классов. В "Наукограде", открытом на базе Московского финансово-юридического университета, летние каникулы пройдут в формате развивающей экономической игры.

Летом детский технопарк "Вертикальный взлет" запускает многопрофильный IT-лагерь "Взлетай-ка!" для ребят 8-12 лет. Двухнедельные смены стартуют 7 июня. А детский технопарк "Траектория взлета" Московского авиационного института предлагает школьникам старше 10 лет провести летние IT-каникулы. Можно пройти основную программу за одну неделю и изучить беспилотные авиационные системы и робототехнику. Более длительная трехнедельная программа охватывает также 3D-технологии и виртуальную реальность. Смены проходят каждую неделю с понедельника по пятницу.

Следить за расписанием мероприятий можно на специальном онлайн-ресурсе, который объединяет все детские технопарки Москвы.