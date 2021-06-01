Новые коворкинг-центры для НКО откроют в двух округах Москвы до конца года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новые коворкинг-центры для некоммерческих организаций (НКО) откроют в двух округах столицы до конца 2021 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"Мы планируем до конца 2021 года открыть два новых центра, в которых сейчас идут активные ремонтные работы. Один из них расположен в Зеленограде и другой - в Юго-Восточном округе", - рассказала она.

Драгунова добавила, что в планах на следующий год - открыть еще четыре центра: в Западном, Юго-Восточном, Северо-Западном и Восточном административных округах. Общая площадь всех новых помещений составит 1,1 тыс. кв. м.

Сейчас в Москве открыто 11 коворкинг-центров. "Востребованность коворкинг-центров достаточно большая, и даже с учетом эпидобстановки загруженность сейчас 104%. Можно сказать, что спрос превышает на 20% [показатели] доковидного периода. И это неудивительно, ведь у многих есть запрос [на] то, чтобы было место для общения и собраться", - рассказала Драгунова.

Во всех центрах соблюдаются необходимые меры безопасности по коронавирусу, в том числе и социальная дистанция. По словам председателя комитета, сейчас в Москве порядка 30 тыс. НКО. Из них 6,5 тыс. имеют социальную направленность.