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Улицы Москвы украсят 54 млн цветов в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для украшения улиц столицы используют более 200 разных сортов цветов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Улицы Москвы в этом году будут украшены 54 млн цветов, в том числе розами и тюльпанами, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы. <...> В этом году Москву украсят 54 млн цветов. Розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие. Всего более 200 разных сортов", - написал мэр.

Он уточнил, что через несколько дней многие улицы будут украшены кашпо с цветами, которые сегодня ждут своего часа в теплицах.

По словам Собянина, парки, скверы и природные территории занимают 49% площади города, а цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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