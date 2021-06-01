Улицы Москвы украсят 54 млн цветов в этом году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Улицы Москвы в этом году будут украшены 54 млн цветов, в том числе розами и тюльпанами, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы. <...> В этом году Москву украсят 54 млн цветов. Розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие. Всего более 200 разных сортов", - написал мэр.

Он уточнил, что через несколько дней многие улицы будут украшены кашпо с цветами, которые сегодня ждут своего часа в теплицах.

По словам Собянина, парки, скверы и природные территории занимают 49% площади города, а цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик.