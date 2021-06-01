Здание Института генплана Москвы отремонтируют

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт здания Института генплана Москвы, построенного в середине прошлого века по индивидуальному проекту, проведут в столице. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Здание Института генплана Москвы на 2-й Брестской улице отремонтируют. О согласовании проекта капитального ремонта сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. <...> Специалисты обновят кровлю, а также проведут фасадные работы, в том числе демонтируют и заменят облицовку главного фасада, частично его окрасят, очистят кирпич и отремонтируют цоколь и крыльца", - говорится в публикации.

Кроме того, в здании демонтируют и заменят пол, приведут в порядок потолки, стены и перегородки, установят новые окна. Запланирована замена двух пассажирских лифтов.

Специалисты также отремонтируют входную группу на первом этаже и тамбур, где установят откидной пандус для маломобильных посетителей.

Запланирована модернизация инженерно-технических коммуникаций: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и других.

"Дом 2/14 был построен в середине прошлого века по индивидуальному проекту. В ходе работ в здании будет выполнен целый комплекс мероприятий по капитальному ремонту. В этом году Институт генплана Москвы отмечает свое 70-летие. Уверен, что после капитального ремонта работать в здании станет еще комфортнее", - отметил Леонов, чьи слова приводятся в публикации.