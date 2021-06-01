График электричек Горьковского направления МЖД изменится в июне

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне в связи со строительством автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"ОАО "РЖД" продолжает строительство нового главного пути на однопутном участке Стройка - Балашиха Горьковского направления МЖД. До конца июня на данном перегоне железнодорожники подготовят 2,5 км земляного полотна для последующей укладки рельсошпальной решетки, установят 30 железобетонных опор контактной сети. На период работы спецтехники движение поездов до Балашихи и обратно будет приостановлено. Технологические "окна" назначены в воскресные дни 6, 13, 20, и 27 июня с 00:30 до 16:30, когда пассажиропоток минимален", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в июне продолжится строительство многоуровневой автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления в районе станции Нижегородская (Карачарово). В связи с этим будет закрыт второй главный путь на станции Нижегородская.

"Обращаем внимание пассажиров, что некоторые поезда, курсирующие между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи буду курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов назначены дополнительные остановки на платформах Никольское, Салтыковская, Кучино", - отметили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".