В Москве утвердили проект развития территорий у станций "Тушинская" и "Трикотажная" МЦД-2

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Проект развития территорий у станции "Тушинская" и "Трикотажная" МЦД-2 утвердили в Москве. Он предусматривает строительство двух новых подземных переходов, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки территории, прилегающей к станциям Тушинская и Трикотажная МЦД-2 - участок от улицы Свободы до МКАД площадью 79,9 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство двух новых подземных пешеходных переходов - через Трикотажный проезд и пути МЦД-2, а также в районе пересечения Сходненского тупика с путями МЦД-2.

"Рядом со станциями "Тушинская" и "Трикотажная" будут организованы парковки для автомобилей и велосипедов, стоянки такси. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами ("сухие ноги"), защищающими от дождя и снега", - говорится в сообщении.

Также запланировано переустройство инженерных коммуникаций и установка шумозащитных окон в близстоящих строениях.