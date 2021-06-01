В Москве появятся улицы футболистов Стрельцова и Маслова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Две безымянные улицы вблизи московского стадиона "Торпедо" будут носить имена советских футболистов Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова, которые играли за одноименный футбольный клуб (ФК). Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Пять безымянных улиц, площадей и "номерных" проектируемых проездов получили свои наименования. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В память о футболисте Эдуарде Анатольевиче Стрельцове (1937-1990) и футболисте и тренере Викторе Александровиче Маслове (1910-1977) проектируемым проездам № 1266 и № 1267, расположенным недалеко от стадиона "Торпедо" в Даниловском районе, присвоены наименования - улица Эдуарда Стрельцова и улица Виктора Маслова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1997 году стадиону на Восточной улице было присвоено имя Стрельцова, в 1999 году у входа на стадион был установлен памятник, а в 2023 году планируется завершить реконструкцию стадиона - его трибуны смогут вмещать до 15 тыс. человек. Стрельцов выступал за ФК "Торпедо" с 1954 по 1958 гг. и с 1965 по 1970 гг. С клубом выигрывал чемпионат (1965) и Кубок (1968) СССР, многократно признавался лучшим футболистом страны. За национальную сборную сыграл 38 матчей, забив 25 голов, в ее составе стал олимпийским чемпионом 1956 года.

Маслов как футболист выступал за "Торпедо" с 1931 до начала 1940-х гг., был капитаном команды. С 1945 году продолжил карьеру в клубе в качестве тренера. Под его руководством в 1960 году "Торпедо" выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка СССР.

Площади Чайковского и Улановой

Кроме того, площади, расположенной вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами в центре Москвы, присвоено имя Петра Чайковского в память о композиторе. Рядом находится Культурный центр им. Чайковского. Также в столице появилась площадь, которая носит имя балерины Галины Улановой. Она расположена перед кинотеатром "Иллюзион" - вблизи пересечения улиц Яузская, Николоямская и Большого Ватина переулка в Таганском районе. В непосредственной близости от площади находится дом, где проживала Уланова, - Котельническая набережная, 1/15.

Проектируемому проезду № 636, расположенному в районе Ново-Переделкино на западе Москвы, присвоено наименование - Бархатный переулок. "Прежде на территории Ново-Переделкина находилось село Орлово, или, по другим источникам, Орловец, в котором в 1825 г. начала работать ковровая фабрика купца Епанешникова. В 1830-е гг. фабрика выпускала "бархатные ковры из шпанской и русской шерсти", - пояснили в пресс-службе.

Также принято решение о продлении Раменского бульвара за счет проектируемых проездов №1196 и №6095, расположенных в районе Раменки. А в связи со строительством новой автодороги и изменением транспортной системы - скорректирована трассировка улицы Мустая Карима, расположенной в Даниловском районе. В ее состав войдут проектируемый проезд № 7026, участок проектируемого проезда № 4965 (от проектируемого проезда №7026 до проектируемого проезда №1221) и участок проектируемого проезда №1221 (от проектируемого проезда №4965 до проектируемого проезда №7028).