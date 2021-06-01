В Москве увеличат количество избирательных участков по месту жительства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество избирательных участков по месту жительства в Москве увеличат на 26, сообщил во вторник в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии ее секретарь Владимир Попов.

Он пояснил, что образование новых участков связано с превышением числа избирателей на каждом - на территории участка должно быть зарегистрировано не более 3 тыс. избирателей.

"Мы говорим об увеличении общего числа избирательных участков по месту жительства на 26. <...> По месту временного пребывания у нас планируется ликвидация восьми участков в связи с закрытием [ковидных] стационаров, либо перепрофилированием учреждений. И планируется образование одного участка в месте временного пребывания избирателей - городская клиническая больница имени Демихова", - сказал Попов.

Все члены комиссии поддержали предложенные изменения. Всего число избирательных участков в Москве составит 3 633, уточнил Попов.