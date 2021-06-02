Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 2 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 16-21 градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.