Более 60 инициатив предпринимателей вошли в доклад бизнес-омбудсмена Москвы Собянину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Свыше 60 системных инициатив предпринимателей вошли в финальную версию доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой за 2020 год, который она представит мэру столицы Сергею Собянину. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сама Минеева.

"Доклад за 2020 год готов и согласован более чем с 20 департаментами столицы. В него вошла 61 системная инициатива, а также 205 "пандемийных" инициатив по мерам поддержки. Среди них есть региональные, а есть и федеральные инициативы", - сказала она.

По ее словам, текст доклада пока не опубличивается.

"У нас уже новый доклад наполовину сделан, он в рабочих группах обсуждается", - добавила Минеева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.