Почти 70 тыс. человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Обследования в павильонах "Здоровая Москва" прошли за три недели почти 70 тыс. человек. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Павильоны "Здоровая Москва" работают в городе три недели. Уже сейчас мы видим спрос со стороны горожан: за этот небольшой промежуток времени обследование в парках прошли более 67 тыс. человек. Нас очень радует такая динамика, поскольку раннее выявление заболеваний - ключ к успешному лечению, - рассказала заммэра. Более 26 тыс. человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Павильоны "Здоровая Москва" работают в московских парках, скверах и других местах отдыха ежедневно с 08:00 до 20:00 (без перерывов и выходных). В них проводятся бесплатные медицинские обследования мужчин и женщин в возрасте от 18 лет. Горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестерина в крови, снять электрокардиограмму, сделать пульсоксиметрию и сдать кровь на общий анализ. При необходимости врачи направят на дополнительные обследования в медицинские учреждения и обеспечат персональное сопровождение до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

"Все исследования проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС. Также проверить свое здоровье в павильонах могут жители столицы, прикрепленные к городской поликлинике. Чтобы пройти обследование, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, социальную карту москвича). Предварительная запись не требуется", - говорится в сообщении.