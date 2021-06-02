В Московском зоопарке родились детеныши лесных северных оленей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Детеныши лесных северных оленей родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Данный вид оленей занесен в Международную Красную книгу, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Детеныши лесного северного оленя родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском. Этот подвид северных оленей занесен в Международную Красную книгу. По оценкам зоологов, его дикое поголовье насчитывает всего около пяти тыс. особей", - говорится в сообщении.

Малыши появились на свет с разницей в несколько дней. Старший - ярко-рыжий самец, он с первых дней активно интересуется окружающим миром. Младшая - самочка со светло-серой шерстью. Она пока опасается отходить далеко от матери. У обоих детенышей уже есть маленькие рожки.

"Оленята питаются материнским молоком, а к полугоду перейдут на взрослую пищу: ягель, сено, ветки, специальный комбикорм. Любимое лакомство животных - свежая морковка. Полюбоваться малышами можно, посмотрев короткое видео на mos.ru. Московский зоопарк будет публиковать фотографии оленей и видеозаписи с ними на своих страничках в социальных сетях", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, вскоре маленькие лесные олени начнут гулять вместе со своим стадом по огромному вольеру. Осенью, когда они подрастут и окрепнут, зоологи проведут еще один медицинский осмотр.

"Возможно, в будущем детенышей удастся выпустить в дикую природу, где они смогут помочь в восстановлении поголовья лесных северных оленей. Московский зоопарк сотрудничает с заповедником "Керженский" в Нижегородской области для сохранения алтае-саянской популяции оленей", - рассказала Акулова.