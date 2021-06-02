Еще в восьми округах Москвы запустили проект "Мобильный инспектор"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Проект "Мобильный инспектор", который был запущен в пилотном режиме в 2020 году, заработал еще в восьми округах Москвы. Теперь специалисты Госинспекции по недвижимости, передвигаясь на электрических самокатах, могут проверить еще большее количество территорий, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Проект "Мобильный инспектор" запустили еще в восьми округах столицы - Южном, Западном, Северном, Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в рамках проекта "Мобильный инспектор", который был в пилотном режиме запущен в прошлом году, специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в десять раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном административном округе.

"После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО", - сказал Ефимов.

Специалисты Госинспекции по недвижимости следят за тем, законно ли используются нежилые здания и территории в Москве. Они предотвращают и пресекают все правонарушения.