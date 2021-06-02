Система с данными о проверках бизнеса начала работать в пилотном режиме в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Система для московских предпринимателей "Открытый контроль" начала работать в пилотном режиме, с помощью нее бизнес может получить данные о проверках со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества - представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей", - сказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Государственная информационная система (ГИС) "Открытый контроль" позволяет предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. В базу включили данные от 18 контрольных и надзорных органов столицы.

Пользователям платформы дадут полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса, регламентированных правовыми актами. Система подскажет, какие шаги нужно предпринять, чтобы им соответствовать. Например, столичный бизнес сможет оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.

По словам министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, развивать платформу планируется вместе с предпринимательским сообществом, учитывая запросы бизнеса. Планируется, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными, уточнил он.

Платформу могут использовать все предприниматели, работающие в Москве. Доступ в личный кабинет уже открыт тем, у кого есть подтвержденная учетная запись юридического лица или ИП на портале mos.ru и/или на портале Госуслуг. При авторизации в ГИС не нужно заново указывать данные об организации: все сведения автоматически доступны для работы и синхронизированы с данными существующей учетной записи.

Об "Открытом контроле"

Информационную систему создало правительство Москвы, оно также апробировало сервисы совместно с городским штабом по защите бизнеса. Ресурс продолжат совершенствовать, уже сейчас идут работы по добавлению новых функций.