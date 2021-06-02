Уроки каллиграфии и конкурс чтецов стихов Пушкина пройдут на ВДНХ в День русского языка

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню русского языка, пройдут на площадках ВДНХ в Москве 5 и 6 июня. В Центре "Слово" гости смогут научиться искусству каллиграфии на примере строк произведения Пушкина, а на площадке "Городской фермы" все желающие примут участие в конкурсе чтецов и викторине, сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"День русского языка традиционно отмечается 6 июня в день рождения А. С. Пушкина. В 15:00 Центр "Слово" - музейный проект ВДНХ - приглашает на творческое занятие по каллиграфии. В фокусе окажется почерк Пушкина, и под руководством педагога ребята приступят к анализу почерка как системы, познакомятся с понятиями ритма, формы, индивидуальных особенностей. В 12:00 на "Городской ферме" на сцене у хлева стартует конкурс чтецов, на котором может выступить любой желающий и прочитать публике произведения великого поэта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на "Робостанции" антропоморфный робот прочтет стихи Александра Сергеевича Пушкина голосами известных деятелей искусства - Михаила Казакова, Олега Даля, Сергея Юрского. А Музей кукол 5 и 6 июня будет проводить тематические экскурсии "Казнить нельзя помиловать". Посетителям продемонстрируют уникальную коллекцию фарфоровых кукольных образов правителей и известных исторических деятелей. Экскурсовод расскажет про историю письменности на Руси, "лишние" буквы, возникновение буквы "Я" и прочие занимательные факты.

День русского языка был учрежден ООН в 2010 году, а в 2011-м этот день стал российским государственным праздником.