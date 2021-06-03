Переменная облачность и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 3 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 19-21 градус тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс восьми градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 17 - 22 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс пять градусов.