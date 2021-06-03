Павильон "Здоровой Москвы" в парке "Измайловский" стал самым популярным у москвичей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Жители столицы чаще всего проводят проверку состояния своего здоровья в павильоне "Здоровая Москва", который находится в парке "Измайловский". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Активнее всего проходят комплексные обследования в парках жители ВАО и САО - тройка самых посещаемых павильонов находится в этих округах. Самым посещаемым стал павильон "Здоровая Москва" в парке культуры и отдыха "Измайловский" - здесь прошли чек-ап свыше 2,7 тыс. горожан. На втором по посещаемости месте - павильон в парке по Ангарской улице ("Ангарские пруды") - его посетили более 2,4 тыс. человек, на третьем - павильон в парке у прудов "Радуга", где обследовались более 2,2 тыс. москвичей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что большинство людей предпочитают проверять свое здоровье в утренние и дневные часы в промежутке с 9:00 до 15:00. Комплексное обследование горожане могут пройти каждый день без записи с 08:00 до 20:00.

Все павильоны "Здоровая Москва" интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения. Таким образом, все результаты осмотров, анализов и проведенных в павильонах исследований доступны в электронной медкарте как врачам, так и пациентам. Это позволяет не потерять важную медицинскую информацию и обеспечивает преемственность лечения при обращении в медицинские организации.

"При выявлении отклонений в результате обследования с пациентом связываются врачи телемедицинского центра. Они проинформируют о возможных проблемах со здоровьем, а также помогут записаться на дополнительные консультации и исследования к профильным специалистам в больницах и поликлиниках. Врачи будут на связи до постановки диагноза и начала лечения", - добавили в пресс-службе.

Расширенная программа обследований в павильонах "Здоровая Москва" направлена на выявление наиболее распространенных заболеваний легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также сахарного диабета и злокачественных новообразований. Обследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике.