Более 2 тыс. человек примут участие в отборочном туре чемпионата "Абилимпикс" в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Отборочный тур VII Московского чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс-2021" пройдет на базе столичных колледжей с 4 по 15 октября, в нем примут участие более 2 тыс. человек. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Отборочный тур VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021" пройдет с 4 по 15 октября. Грандиозный финал состоится 14 ноября на ВДНХ. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 2 тыс. москвичей в трех возрастных категориях: "Школьники" (с 14 лет), "Студенты" и "Специалисты" (до 65 лет)", - говорится в сообщении.

Прием заявок будет проходить с 23 августа по 24 сентября. Соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции, среди которых информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство и другие.

Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак отметил, что в этом году на конкурсе будут представлены семь новых направлений: "Архитектор 1С", "Быстрое прототипирование", "Выпечка осетинских пирогов", "Пиццайоло", "Изготовление мороженого", "Сити-фермерство", "Электропривод и автоматика". "Все они крайне востребованы на столичном рынке труда. Например, сити-фермерство - один из общемировых трендов в сельском хозяйстве. Но не многие знают, что студенты московских колледжей уже не первый год выращивают в городе овощи, ягоды, зелень и отлично продвинулись в своей работе", - добавил он.

Отборочный тур московского чемпионата "Абилимпикс-2021" пройдет на базе столичных колледжей. Также задействуют площадку Международного центра подготовки и развития массажистов. Победители столичного чемпионата представят Москву на VII Национальном чемпионате "Абилимпикс-2021".

"Абилимпикс" - международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель - содействие в трудоустройстве.