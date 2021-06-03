Бесплатное обучение по профессии няни прошли более 6 тыс. человек в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. москвичей прошли курс в школе по обучению профессии няни в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Школа нянь была создана сервисом "Бабушка на час". Обучение бесплатное. Как отмечают власти города, спрос на профессию няни в мегаполисе растет очень быстро.

Шестой поток обучения начнется 7 июня.

Глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак назвал образовательный проект "востребованным и успешным". "Школа нянь дает возможность каждому бесплатно освоить актуальную профессию, реализовать себя и работать в качестве самозанятого", - приводятся его слова в сообщении на сайте мэра.