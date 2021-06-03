{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бесплатное обучение по профессии няни прошли более 6 тыс. человек в Москве

Шестой поток обучения начнется 7 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. москвичей прошли курс в школе по обучению профессии няни в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Школа нянь была создана сервисом "Бабушка на час". Обучение бесплатное. Как отмечают власти города, спрос на профессию няни в мегаполисе растет очень быстро.

Шестой поток обучения начнется 7 июня.

Глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак назвал образовательный проект "востребованным и успешным". "Школа нянь дает возможность каждому бесплатно освоить актуальную профессию, реализовать себя и работать в качестве самозанятого", - приводятся его слова в сообщении на сайте мэра.

Теги
Россия
Открытие мультимедийного пространства в Московском зоопарке состоится 10 июня
Выставку с использованием технологий дополненной реальности перенесли по техническим причинам
Читать полностью