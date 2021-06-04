Небольшая облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 4 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.