{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшая облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 4 июня

В ночь на 5 июня температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

Теги
Россия
Фестиваль "Theatrum" открывается в Новом Манеже в Москве
Мероприятие посвящено взаимодействию театров и музеев
Читать полностью