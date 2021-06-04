В Москве около 5 тыс. объектов благоустройства приведут в порядок до осени

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. объектов - от дворовых территорий до парков - планируется благоустроить до 1 сентября в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"2021 год будет ударным. Около 5 тыс. различных объектов начиная от дворовых территорий и заканчивая знаковыми объектами - парками до 30 га - в этом году будут обустроены. На объектах работают около 40 тыс. человек, примерно 2 тыс. единиц строительной техники. Наша цель - чтобы работы были выполнены до 1 сентября", - приводятся в сообщении слова заммэра.

Он отметил, что в северо-восточном округе Москвы будет сделано пять прудовых объектов. Все запланированные работы прошли обсуждение с жителями, и предложения горожан будут учтены.

"Конечно, при таком большом объеме мы создаем определенный дискомфорт населению, но с сентября месяца будет комфортно, и в будущем москвичи будут иметь возможность полноценно отдыхать", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.