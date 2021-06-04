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Фотовыставка "Ускользающий мир" ко Дню эколога открылась в столичном метро

Выставка будет открыта до 14 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Экспозиция "Ускользающий мир" открылась в Московском метрополитене на станции "Выставочная" ко Дню эколога. На выставке представлены фотографии с редкими животными и уникальными растениями, об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На "Выставочной" можно заглянуть в "Ускользающий мир". Это наша совместная выставка с Минприроды России ко Дню эколога, который отмечается 5 июня. Ускользающий мир - это мир нетронутой дикой природы. Мы долго отбирали фотографии с редкими животными (все занесены в Красную книгу), уникальными растениями и самыми красивыми местами", - говорится в сообщении.

Выставка будет открыта до 14 июня включительно.

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