Социальный проект "Связь поколений" об истории семейных снимков запустили на сайте ВДНХ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. ВДНХ запустил социальный проект "Связь поколений" об истории семейных снимков, сделанных на Главной выставке страны в разные годы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВДНХ.

"В соцсетях и на сайте ВДНХ вышел первый видеоролик из серии проекта "Связь поколений". Речь в нем идет о героине, которая поделилась своими личными фотографиями и яркими впечатлениями о посещениях выставки в разные годы. У миллионов людей с выставкой связаны приятные воспоминания и трогательные истории - как свои, так и из жизни родственников, друзей и коллег. Продолжать летопись таких историй, поддерживать преемственность традиции посещать выставку - одна из наших актуальных задач и сегодня", - приводятся в сообщении слова гендиректора ВДНХ Сергея Шогурова.

Первой своей историей поделится Елена Александровна Маянц. Именно с ее участием был снят премьерный видеоролик "Связь поколений", который размещен в соцсетях и на сайте Выставки. Сегодня Елена Александровна - активная участница проекта "Московское долголетие", "Супербабушка Северного административного округа - 2020". Героиня расскажет о своей прогулке по ВДНХ со школьными подругами в преддверии дня рождения в начале 80-х, любимом мороженом за 28 копеек, которое ели у фонтана "Дружба народов" на лавочке.

В сообщении говорится, что с помощью архивных и современных фотографий, а также рассказов, связанных с ВДНХ, проект объединит целые поколения семей, покажет то, как менялась жизнь людей, а также их впечатления от выставки в разные годы. Материалы для участия в проекте "Связь поколений" можно присылать на почту smm@vdnh.ru. Примечательные истории пап и мам, бабушек и дедушек и, конечно, архивные и воссозданные фотографии с ВДНХ останутся не только в личных семейных альбомах, но и в истории главной выставки страны.