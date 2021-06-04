В московском кафе изъяли более 1,1 тыс. бутылок нелегального алкоголя

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 1,1 тыс. единиц алкоголя изъято из незаконного оборота в кафе в Басманном районе Москвы. Проверка на предмет незаконного оборота алкоголя была осуществлена на улице Покровке, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"По итогам мероприятия из незаконного оборота изъято 1 135 единиц алкогольной продукции. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ о производстве или обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ о розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом без сопроводительных документов", - сообщили в пресс-службе.

Факт незаконной реализации алкогольной продукции подтвержден при проведении контрольной закупки. "При осмотре помещений была обнаружена запрещенная к хранению и реализации без соответствующей лицензии алкогольная продукция", - добавили в департаменте.