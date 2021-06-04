На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах в Москве 11-14 июня заменят асфальт

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Замену асфальта по технологии укладки "единым ковром" проведут полностью на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что ремонтные работы пройдут с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня. В общей сложности будет произведена замена 49 тыс. кв. м дорожного покрытия. "На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,5 км будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2017 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". По его словам, это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.

Также глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.

"Дорожно-ремонтные работы вновь будут проводиться с применением бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ. Для сравнения: замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - заключил Бирюков.