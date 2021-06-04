Парк Летчиков-испытателей благоустроят в Москве до конца года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Парк Летчиков-испытателей на улице Академика Анохина в столице благоустроят в этом году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-служба комплексе городского хозяйства.

"В этом году в районе Тропарево-Никулино на западе столицы благоустроим парк Летчиков-испытателей. Работы на улице Академика Анохина в микрорайоне Никулино-1 уже начались. При разработке концепции благоустройства учли мнение участников проекта "Активный гражданин", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что небольшой парк расположен на месте бывшего учебного аэродрома. В память о находившейся здесь школе младших авиационных специалистов связи установят солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют "королями неба".

"Что еще будет сделано: отремонтируем детские площадки; приведем в порядок дорожно-тропиночную сеть; высадим деревья и кустарники, разобьем цветники; установим уличные качели; реконструируем площадку для дрессировки собак; благоустроим восемь прилегающих к парку дворов", - заключили в пресс-службе.