Более 2 тыс. школьников прошли за год обучение по программе "Московский экскурсовод"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московские школьники завершили обучение по межведомственному образовательному проекту "Московский экскурсовод". Его участниками в течение учебного года стали более 2 тыс. учащихся из 195 образовательных организаций города, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В течение 2020-2021 учебного года юные жители столицы изучали современные технологии в сфере туризма, основы составления экскурсионных маршрутов и проведения познавательных прогулок по городу и музейным экспозициям, знакомились с историей, архитектурой и культурой Москвы, перенимали опыт своих старших коллег - профессиональных гидов. Особое внимание на занятиях уделялось культуре речи, навыкам оказания первой помощи, умению работать в команде и грамотно представлять материал аудитории. Также школьники учились проводить обзорную автобусную экскурсию на иностранном языке. Всего участниками программы стали 2 248 учащихся из 195 образовательных организаций столицы", - говорится в сообщении.

Обучение проходило на площадках 22 учреждений культуры столицы, среди которых Музей Победы, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Дом Гоголя, Музей Скрябина, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, павильон "Нефть" на ВДНХ, Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы в России и другие.

"Важной особенностью проекта является то, что ребята по окончании обучения становятся настоящими профессионалами. Они могут проводить экскурсии для детей и даже взрослых, причем на разных иностранных языках. Этот проект имеет огромное значение для Москвы, потому что через профессию экскурсовода можно по-особенному воспринимать любимый город. Мы живем в столице с выдающейся архитектурой, огромным количеством музеев, и я убежден, если экскурсовод обладает яркой речью, глубокими знаниями, высоким культурным уровнем, то он делает наш город привлекательнее для его гостей", - отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

"Мы предлагаем на федеральном уровне утвердить новый стандарт профессионального образования. Это позволит школьникам и студентам колледжей освоить новую интересную профессию, которая будет называться ассистент экскурсовода", - рассказала депутат Государственной Думы Ирина Белых.

На торжественной церемонии в музее-заповеднике "Царицыно" более 40 школьников, показавших высокие баллы на экзамене, получили сертификаты и памятные подарки. Также состоялось награждение победителей в специальных номинациях: "За лучший проморолик", "За лучшее фото", "За большее число размещенных постов в сети Интернет", "Лучший гид - переводчик". Кроме того, лучшие выпускники проекта заключили гражданско-правовые договоры на прохождение летних стажировок в музеях Москвы. Проект "Московский экскурсовод" стартовал в сентябре 2017 года. За четыре года успешной реализации к проекту присоединились более 5 тыс. учащихся.