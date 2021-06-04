Призы лауреатов Московской арт-премии не будут облагаться налогом с 2021 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Денежные призы победителей Московской арт-премии, которую присуждают во второй раз за выдающийся вклад в развитие культуры и современного искусства, с 2021 года не будут облагаться налогом. Об этом сообщил в пятницу директор парка "Зарядья" Иван Демидов.

"Департамент культуры Москвы обратился в Министерство культуры с инициативой, в результате призы победителей премии в этом году будут освобождены от налогов. И мне кажется, это серьезное изменение. Спасибо и нашему руководству и министерству культуры, которое быстро рассмотрело это предложение", - сказал журналистам Демидов.

Он добавил, что в парке "Зарядье" ко Дню города будет организована выставка, где будут представлены работы номинантов. "А в конце года мы планируем провести церемонию вручения премии в офлайн-формате", - отметил директор парка.

Как рассказал руководитель арт-премии Иван Лыкошин, премия вручается в пяти номинациях. Среди них: "Изобразительное искусство", "Литература", "Театр", "Кино", "Музыка". "В этом году на конкурс принимаются произведения, созданные с 1 января 2020 года по 1 апреля", - указал Лыкошин.

Он добавил, что призовой фонд премии составит 33 млн рублей. В каждой номинации за первое место лауреат получает 3 млн рублей, за второе - 2 млн рублей, за третье - 1 млн рублей. Будет вручен также Гран-при суммой 3 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 30 июня на официальном сайте премии.

Премию организует Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке правительства Москвы. В экспертный совет премии вошли директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая, директор парка "Зарядье" Иван Демидов, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой и другие культурные деятели.