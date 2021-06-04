{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве число впервые выданных водительских прав выросло в 2,5 раза

Общее количество регистрационных действий с транспортными средствами увеличилось на 44,9%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. ГИБДД Москвы с начала года зарегистрировала рост впервые выданных водительских удостоверений на 156%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Общее количество регистрационных действий с транспортными средствами увеличилось на 44,9%. Количество выданных водительских удостоверений увеличилось на 16,7%, при этом увеличилось количество выданных впервые водительских удостоверений на 156%", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД напомнили, что преимущественным способом обращения в подразделение Госавтоинспекции для получения госуслуги является подача заявления в электронном виде. "Записаться на прием можно, не приходя в подразделение, при этом самому выбрать наиболее удобные дату, время и место получения госуслуги, а также оплатить госпошлину со скидкой в 30%. Система предоставления госуслуг по линии Госавтоинспекции постоянно развивается и оптимизируется, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия участия граждан в этом процессе с точки зрения затрат их сил и времени", - заключили в пресс-службе.

Теги
Россия
ПМЭФ-2021
Собянин: Москва лидирует в рейтингах по инвестклимату и качеству жизни благодаря горожанам
Мэр Москвы также отметил работу бизнеса и команды городского правительства
Читать полностью