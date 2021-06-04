Собянин: Москва лидирует в рейтингах по инвестклимату и качеству жизни благодаря горожанам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Москва заняла первые места в рейтингах российских городов по инвестиционному климату и качеству жизни благодаря горожанам, столичному бизнесу и работе команды городского правительства. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Президент очень много внимания уделил инвестиционной привлекательности регионов, рейтингу качества жизни. Казалось бы, это разные направления, на самом деле, это две стороны одной медали: с одной стороны - это развитие экономики и бизнеса, которое дает основу для развития городов и страны; с другой стороны - качество жизни, то есть отношение самих людей к тому, что мы делаем, тем услугам, которые предоставляет государство и бизнес, - это очень важные рейтинги для развития наших регионов и страны в целом. Очень приятно, что Москва в обоих рейтингах заняла первые места. Это, конечно, заслуга команды правительства Москвы, и, конечно, это заслуга всех москвичей, московского бизнеса, это очень приятно", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он добавил, что сохранение льготной ипотеки и новая льготная ипотека для молодых семей, о которых заявил президент России Владимир Путин, крайне важны. "В Москве ведется большое жилищное строительство, цены не маленькие в Москве. Возможность взять льготную ипотеку очень важна для молодых семей", - сообщил мэр.

Он также отметил, что на него очень произвела впечатление мера поддержки предприятий общепита, по большинству из которых отменяются НДС и уменьшаются платежи в социальные фонды. По его словам, развитие отрасли сдерживали экономические факторы, налоги, а сегодня эти ограничения сняты. Мэр считает, что для общепита, который больше всего пострадал во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, новые меры поддержки будут серьезным подспорьем, что также отразится на развитии города.

"Этой меры добивался бизнес уже давно, она кардинальным образом и серьезно влияет на экономику, экономику услуг. В городе Москве в этой сфере работает четверть миллиона человек, практически все москвичи пользуются услугами общественного питания, которая активно развивается, - в последние годы в полтора раза количество предприятий увеличилось, и есть возможность дальше его развивать", - сказал Собянин.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.