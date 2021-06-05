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Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 5 июня

В ночь на 6 июня температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 20 - 25 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов.

Теги
Россия
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