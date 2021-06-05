В Москве планируют увеличить число рабочих из регионов на стройплощадках

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют справиться с дефицитом рабочих на строительных площадках за счет увеличения количества работников из регионов России. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проблема нехватки рабочих рук на столичных стройплощадках не новая, в Москве больше тысячи стройплощадок, поэтому дефицит рабочей силы в той или иной степени ощущался всегда, хотя пандемия действительно эту проблему несколько обострила.

"В последнее время освободившиеся после оттока мигрантов вакансии начали заполняться, в том числе специалистами из Москвы и области. Тем не менее, объем строительства в Москве огромен и продолжает расти, поэтому рабочих рук никогда не будет хватать. В дальнейшем на наших стройплощадках мы планируем наращивать количество рабочих из других регионов страны и дружественных государств", - сказал Бочкарёв.

Ранее глава строительного комплекса сообщал, что дефицит кадров на стройках столицы, вызванный закрытием границ из-за пандемии коронавируса, не скажется на итоговых сроках строительства и себестоимости работ.