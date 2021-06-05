В Москве стартовал новый волонтерский проект для школьников "В объективе эколога"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Волонтерский проект для школьников и студентов "В объективе эколога", в рамках которого в течение лета нужно выложить в соцсетях снимки природы или бережного использования ресурсов, стартовал в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"5 июня, в честь Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды, московский центр Патриот.Спорт" запускает волонтерский проект "В объективе эколога" для столичных школьников и студентов колледжей. Ребятам предлагают в течение лета делать снимки природы, а также фотографии с примерами бережного использования ресурсов и других дел, полезных для окружающей среды. Снимки объединят в экологическую фотовыставку, которая пройдет в онлайн-формате. Чтобы стать участником проекта, нужно опубликовать фото в любой социальной сети с хештэгом #Вобъективеэколога и отметить в посте московский центр "Патриот.Спорт", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил директор московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев, "В объективе эколога" - одна из новых волонтерских инициатив, которые на регулярной основе центр реализует в рамках проекта "Эстафета живых дел". Участие в них помогает школьникам почувствовать, что забота об окружающем мире - это действительно важно и ценно. Каждое доброе дело, направленное на помощь природе, будь то рассортированный мусор или посаженное дерево, - это маленький вклад в сохранение жизни и здоровья всех жителей Земли.

Помочь ребятам выбрать занятие по душе может "Экологический буклет", подготовленный учащимися московских школ. В нем юные добровольцы в сфере защиты окружающей среды рассказали, как сделать вклад в экологическую культуру в повседневной жизни. Представители школ и колледжей могут скачать буклет с сайта московского центра "Патриот.Спорт".

"На одной из страниц буклета расположен "Экологический календарь". В нем отмечено более 30 международных праздников, посвященных природе, Земле и ее защите - от Всемирного дня заповедников до Международного дня гор. На основе календаря в 2021-2022 учебном году в московских школах и колледжах стартует образовательный проект, направленный на развитие экологического волонтерства. Участников ждут лекции, фотовыставки, мастер-классы, квизы, просмотры фильмов, экологические акции и другие мероприятия", - пояснили в пресс-службе.

Еще один важный проект Московского центра "Патриот.Спорт" - "Экокарта города", созданная школьниками в рамках "Эстафеты живых дел". С ноября 2020 года ребята размещают на онлайн-карте Москвы информацию о пунктах приема вторичного сырья - электронной техники, стекла, пластика, батареек, одежды и других вещей. Кроме того, волонтеры отмечают на карте памятники природы и экологические тропы. Присоединиться к проекту и дополнить экокарту могут все желающие.