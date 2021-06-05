На Северном речном вокзале Москвы открылась выставка графических плакатов "Зеленая ветка"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Выставку графических плакатов "Зеленая ветка" в рамках проекта "Станция музейная" открыли в субботу на Северном речном вокзале в Москве. Основной темой экспозиции стала осознанность в выборе экологичных способов передвижения по городу, сообщили в ТАСС в пресс-службе музея транспорта Москвы.

"5 июня, во Всемирный день окружающей среды, музей транспорта Москвы открыл на Северном речном вокзале тотальную инсталляцию "Зеленая ветка", собранную из уникальных графических плакатов. Основной темой проекта стала осознанность в выборе экологичных способов передвижения по городу. Инсталляция разместилась в поп-ап пространстве музея, в историческом зале ожидания вокзала", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что все 26 плакатов были созданы при поддержке галереи Sample и иллюстраторского бюро "Вьюга".

"Проект "Станция музейная" не только продолжает мировую и советскую традицию разработки информационных и мотивационных плакатов лучшими мастерами визуальной культуры, но и в очередной раз подчеркивает, что транспорт - это новое медиа и драйвер любых новаторских изменений в городе. Пользуясь городским транспортом, мы заботимся об экологии планеты и принимаем осознанное решение стать частью глобального будущего. Этому посвящена первая серия нашего проекта", - рассказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В пресс-службе добавили, что скоро музей запустит вторую часть проекта с плакатным искусством "Станция музейная" на станциях московского метрополитена.