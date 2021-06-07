Более 20 экзотических змей из Москвы передадут в эколого-биологический центр Костромы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты московского центра реабилитации диких животных 8 июня передадут 21 экзотическую змею и крокодила в эколого-биологический центр Костромы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.

"Всего в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Эколого-биологический центр "Следово" имени Ю. П. Карвацкого" будут переданы крокодил и 21 экзотическая змея. В числе последних - удавы, питоны, молочные полозы и королевские змеи", - говорится в сообщении.

Все змеи поступили в этом году в центр передержки животных департамента природопользования после обращений жителей на общегородскую горячую линию. В центре они прошли реабилитацию и были осмотрены ветеринарами. Большинство змей были найдены жителями в подъездах домов или во дворах, хозяев животных найти не удалось. Например, одна из змей заползла в квартиру москвичей и очень всех напугала, королевскую змею обнаружили во дворе обычного жилого дома, а крокодила спасли из подсобки контактного зоопарка.

"К сожалению, подобные случаи безответственного отношения к экзотическим животным пока очень распространены. Граждане, не задумываясь, заводят дома редких животных, при этом часто даже не знают, как с ними обращаться, в каких условиях содержать. В результате потом этих животных или выбрасывают, или они убегают из квартир. Ежедневно на горячую линию поступает по несколько звонков от жителей, которые обнаружили то или иное животное", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента природопользования Антона Кульбачевского.