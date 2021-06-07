Число нарушений масочного режима в транспорте Москвы сократилось в июне

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Москвы отмечают в июне положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте столицы. Об этом в понедельник заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире телеканала "Россия-1".

"За год выявлено нарушений [перчаточно-масочного режима] уже свыше 450 тыс. Но мы видим положительную динамику, начиная с июня таких нарушений гораздо меньше", - сказал он.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей.